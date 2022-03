Newsblog

Pkw ging in Garagen­einfahrt in Flammen auf

ERNSTHOFEN/HERZOGGRAD. Am Freitag, 12. März kurz vor Mitternacht (23:25) wurden die Feuerwehr Ernsthofen, St. Valentin und die Betriebsfeuerwehr CNH zu einem Fahrzeugbrand in Herzograd alarmiert. Aus unbekannter Ursache geriet ein PKW vor der Garage eines Einfamilienhauses in Vollbrand ...

Während der Anfahrt wurde durch die Bereichsalarmzentrale Amstetten mitgeteilt, dass der Brand bereits auf die Garage übergegriffen hatte und diese ebenfalls in Vollbrand stand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindern und die Brandherde im Bereich des Dachstuhles löschen, wobei drei Atemschutztrupps eingesetzt werden mussten.

20 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge standen rund 2 1/2 Stunden im Einsatz. Am Pkw sowie am Gebäude entstand enormer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.