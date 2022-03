Newsblog

Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gaflenz

GAFLENZ. Am Samstagabend, den 12. März fand das erste Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder die Vollversammlung der FF Gaflenz in gewohnter Weise im Gasthof Stubauer statt. Insgesamt wurden knapp 7.000 Stunden bei 79 Einsätzen, zahlreichen Übungen und intensiver Jugendarbeit von 111 Mitgliedern ehrenamtlich geleistet ...

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie konnte Feuerwehrkommandant ABI Christoph Hochpöchler die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gaflenz am Samstagabend wieder in gewohnter Art und Weise im großen Saal des Gasthofes der Familie Stubauer begrüßen. Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen machte es möglich, dass die Jahreshauptversammlung heuer wieder nahezu im traditionellen Format, mit zahlreichen Ehrengästen & Ehrendienstgraden abgehalten werden konnte, so wie sie zuletzt am 6. März 2020 stattfand.

Am Anfang stand wie immer das Totengedenken. Dabei wurde den zwei verstorbenen Kameraden Buder Johann und Ehren-Kommandant Franz Strick gedacht, die im vergangenen Jahr verstorben waren. Darauf folgten die Standeskontrolle und die Angelobungen von vier ehemaligen Feuerwehrjugendlichen, die in den Aktivstand übergetreten sind. Die Kameraden durften auch ein neues Mitglied in ihren Reihen begrüßen.

In gewohnter Weise wurden wieder der Mitgliederstand und der Kassastand der FF Gaflenz präsentiert, bevor es zu einem neuen Programmpunkt kam: Zugskommandant Franz Desch führte als Moderator durch den Jahresrückblick und interviewte die Kommandomitglieder Kommandant-Stv. Andreas Steindler, Zugskommandant Gerald Lengauer und Jugendbetreuer Matthias Krenn über die Höhen und Tiefen des Jahres 2021. Zu den Höhepunkten gehörten die 79 größeren und kleineren Einsätze, die professionell abgearbeitet wurden. Ebenso gehörte die Flughelfer-Weiterbildung der Landes-Feuerwehrschule, bei der über 150 Einsatzkräfte mit vier Hubschraubern in Gaflenz für Waldbrandeinsätze übten zu einem der Highlights. Es konnten 2021 auch wieder größere Übungen und viele Ausbildungen in gewohnter Weise durchgeführt werden. Die Jugendgruppe konnte am Bezirksbewerb und am Wissenstest teilnehmen. Drei Mitglieder hatten die Grundausbildung abgeschlossen und konnten den Grundlehrgang in Weyer erfolgreich absolvieren. Insgesamt wurden von den insgesamt 111 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Gaflenz wieder knapp 7000 ehrenamtliche Stunden für die Sicherheit der Bevölkerung aufgewendet.

Beim Rückblick erinnerten sich die Kommandomitglieder jedoch auch an ein paar herausfordernde Situationen, wie z.B. der Unfall, bei dem Pfarrer Karl Lindner aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls, der in einem Verkehrsunfall resultierte, ums Leben gekommen war und leider jede Hilfe zu spät kam.

Auf den Rückblick folgte die Übergabe der Wissenstest-Abzeichen an die Feuerwehrjugendlichen und zahlreiche Beförderungen, Ernennungen und Auszeichnungen. Ein Kamerad wurde zum Probefeuerwehrmann befördert und drei neu in den Aktivstand übergetretene Mitglieder erhielten den Dienstgrad Feuerwehrmann. Zwei Kameraden erhielten den Dienstgrad Hauptfeuerwehrmann.

Erstmals wurden vier Kameraden, darunter Atemschutzwart, Jugendhelfer, Bewerbsgruppenbetreuer und der FMD-Beauftragte, zu Fachbeauftragten ernannt, für die im oberösterreichischen Feuerwesen der neue Dienstgrad „Hauptbrandmeister des Fachdienstes“ geschaffen wurde. Zwei Kameraden erhielten als Stellvertreter eines Fachbeauftragen den ebenfalls frischen Dienstgrad „Oberbrandmeister des Fachdienstes“.

Vier Mitglieder, die als ehemalige Kommandomitglieder viel für die Wehr geleistet hatten, wurde unter Anwesenheit von Bürgermeister und Bezirks-Feuerwehrkommandant-Stv. aus Dank und Anerkennung ein Ehrendienstgrad verliehen, darunter der Dienstgrad Ehrenkommandant für Josef Weissensteiner. Einem Kameraden konnte die 25-jährige Dienstmedaille überreicht werden.

Für einen würdigen Abschluss sorgten wie gewohnt die Ansprachen der Ehrengäste, darunter Bürgermeister Ing. Andreas Kaltenbrunner, SPÖ-Parteiobmann Ferdinand Rettensteiner, Diakon Mag. Martin Rögner, Pflichtbereichs-Kommandant-Stv. sowie Feuerwehrkommandant der FF Lindau-Neudorf HBI Martin Maderthaner und Bezirks-Feuerwehrkommandant-Stv. sowie Abschnitts-Feuerwehrkommandant des Abschnittes Weyer Brandrat Martin Scharrer.

Fotos: FF Gaflenz