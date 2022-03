Newsblog

23-Jähriger stürzte 12 Meter in die Tiefe

KIRCHDORF. Ein 23-jähriger Wiener führte am 15. März auf dem Flachdach einer Firma in Micheldorf Montagearbeiten für eine große Photovoltaikanlage durch. Er wollte eine Holzpalette vom zwölf Meter hohen Flachdach werfen. Dabei dürfte er sich in einem Palettenband verheddert haben ...

und stürzte mit der Palette auf den asphaltierten Parkplatz. Der Wiener wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Wels gebracht.