Newsblog

Polizei verfolgte führer­schein­losen Lenker mit 180 km/h

LINZ-LAND. Am 15. März um 22:30 Uhr führte eine Polizeistreife im Bereich Haid und Traun Verkehrskontrollen durch. Um 22:38 Uhr fiel den Polizisten ein Pkw mit drei männlichen Fahrzeuginsassen auf. Nachdem der Lenker im Bereich der Einfahrt des Kreisverkehrs Dammstraße in Fahrtrichtung Pasching mittels Blaulicht zum Anhalten aufgefordert wurde, hielt dieser seinen Pkw im Kreisverkehr an ...

Danach wurde der Lenker mit Handzeichen zum Nachfahren aufgefordert, was dieser durch nicken bestätigte. Unmittelbar darauf beschleunigte der Lenker, ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, und fuhr auf der B139 in Richtung Pasching davon. Die Streife nahm unverzüglich die Verfolgung auf. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 km/h wurde der Pkw verfolgt. Der flüchtige Fahrzeuglenker setzte trotz regennasser Fahrbahn und Sperrlinie mehrere gefährliche Überholmanöver bei ungenügender Sicht und gefährdete andere Straßenteilnehmer. Danach konnte der Pkw nicht mehr wahrgenommen werden.

Kurze Zeit später wurde durch eine weitere Polizeistreife der verunfallte Pkw festgestellt. Im unversperrten Pkw befanden sich keine Insassen mehr, jedoch wurden Ausweise des Zulassungsbesitzers aufgefunden. Im Bereich einer Firma konnten zwei Männer angetroffen und einer Personskontrolle unterzogen werden. Diese wurden befragt, bestritten jedoch jeglichen Zusammenhang. Der Zulassungsbesitzer und Lenker des Pkw wurde telefonisch kontaktiert und gab am Telefon an, auf dem Weg zur Polizeiinspektion Traun zu sein, um sich zu stellen.

Bei der anschließenden Einvernahme gab der 22-jährige Verdächtige an den Pkw gelenkt zu haben. Da er keinen Führerschein habe, sei er aus Panik davongefahren. Ein freiwilliger Harntest und die klinische Untersuchung wurden verweigert. Die Erhebungen haben ergeben, dass der 22-Jährige bei seiner Flucht mit dem linken Reifen seines Pkw auf einen Randstein gefahren war, wodurch die beiden linken Reifen platzten und der Pkw zum Stillstand kam.