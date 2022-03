Newsblog

Landwirt stürzte mit Muli ab

GAFLENZ. Mittels Sirene wurde die Freiwillige Feuerwehr Gaflenz am 14. März um 14:50 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Fahrzeugbergung" alarmiert. Bei der Ankunft am Einsatzort in der Nähe eines höher gelegenen Gehöfts im Ortsteil Pettendorf wurde ein landwirtschaftliches Transportfahrzeug, ein sogenannter "Muli" vorgefunden ...

Dieser war auf einer steileren Wiese abgerutscht und seitlich auf der darunter liegenden Forststraße zum Liegen gekommen. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden und die Arbeiten beschränkten sich auf die Bergung des Fahrzeugs. Dazu wurde es seitlich mittels Greifzug aufgerichtet und anschließend mittels Einbauseilwinde geborgen.

Die FF Gaflenz war mit 20 Mann und 3 Fahrzeugen 2 Stunden im Einsatz.

Fotos: FF Gaflenz