200 Plätze für Kriegs-Flüchtlinge aus Ukraine

STEYR. Die Stadt Steyr hat in der Stadthalle auf dem Tabor rasch 200 Plätze für Kriegs-Flüchtlinge aus der Ukraine geschaffen. Betreut werden die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stadthalle vom Roten Kreuz. Die Unterkunft in dem Gebäude der Stadt dient als Erstaufnahme-Einrichtung ...

In weiterer Folge werden die Kriegs-Flüchtlinge in fixe Unterkünfte übersiedeln. Wer spenden will, oder sich auf andere Weise für die Menschen aus der Ukraine engagieren möchte, findet Informationen auf der Homepage der Stadt Steyr www.steyr.gv.at .