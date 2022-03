Newsblog

Feuerwehrjugend zu Besuch beim Technischen Zug

STEYR. Vor kurzem war die Feuerwehrjugend der Freiwilligen Feuerwehr Steyr zu Gast beim Technischen Zug. Nach einer kurzen Ansprache des Hauptamtswalters für Jugendarbeit, Christoph Mayr, und einer Begrüßung durch den Zugkommandanten des Technischen Zuges, Hauptbrandinspektor Markus Schaumberger, ging es auf die Reise durch die verschiedenen Einsatzsaufgaben und Aufgabengebiete des Technischen Zuges ...

Dies sollte aber nicht nur eine einfache Geräteschau werden, sondern vielmehr ein aktives Angreifen, Erleben, Ausprobieren, Verstehen, Fühlen und Erfahren der diversen Einsatzgerätschaften. Verschiedene Stationen wurden aufgebaut und im Gruppenwechsel durchlaufen. So wurde etwa das Vorausrüstfahrzeug (VRF) mit all seinen Gerätschaften aufgebaut und erklärt. Mit einer hydraulischen Akkuschere und einem Akkuspreizer durften die Jugendlichen (ausgestattet mit Schutzausrüstung) an einem Unfallauto Hand anlegen.

Im Atemschutzfahrzeug (ASF) konnten Probeweise die Twinpack Atemschutzgeräte probiert werden. Ebenso ausgestellt wurde das neue Wechselladefahrzeug Allrad mit Kran (WLFA-K) und dem Abrollbehälter Kran. Weitere Stationen waren das Wechselladefahrzeug (WLF) mit dem Abrollbehälter Öleinsatz und das schwere Rüstfahrzeug (SRF) mit aufgebautem Heckkran.

Das absolute Highlight wartete am Schluss der Runde: Das schwere Kranfahrzeug wurde aufgebaut und für mutige ging es mit dem Arbeitskorb in luftige Höhen mit einem herrlichen Rundumblick über Steyr.

Nach dem Durchlaufen der einzelnen Stationen wartete noch eine Stärkung samt Getränken auf die Jugendlichen. Der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr bedankt sich für den Besuch und hatte ebenso viel Spaß wie die Jugend!

Fotos © FF Steyr/TZ