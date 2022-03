Newsblog

Vier Feuerwehren rückten wegen brennendem Radlader aus

KÜRNBERG. Am Donnerstag, den 17. März kam es am Nachmittag im Grenzgebiet zwischen OÖ/NÖ zu einem Feuerwehreinsatz in Kürnberg. Ein Radlader geriet, wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes, in Brand ...

Der Fahrzeuglenker konnte den Brand allerdings mittels eines Pulverlöschers unter Kontrolle bringen, bevor die alarmierten Feuerwehren aus Kürnberg, Hochstrass, Sulzbach und Maria Neustift eintrafen.

Die Florianis löschten mittels Hochdruckstrahlrohr den Rest ab. Nach der Kontrolle des Radladers mit einer Wärmebildkamera konnten die Feuerwehren den Einsatz beenden.

Fotos © FF Kürnberg und Maria Neustift