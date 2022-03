Newsblog

Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Moosgraben

MARIA NEUSTIFT. Am Samstag, den 12. März konnte die Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Moosgraben nach fast 2-jähriger Covid Pause wieder im „Gasthaus zum Stocki“ abgehalten werden. Nach der Eröffnung und Begrüßung durch den Kommandanten wurde den Verstorbenen Kameraden gedacht. Leider musste sich die FF Moosgraben im Jahr 2020 von 3 Kameraden verabschieden ...

OLM Laussermeier Ferdinant, LM Bramberger Ludwig und HFM Hörndler Franz waren jahrzehntelange Mitglieder unserer Wehr. Nach einer Bildpräsentation über die letzten 2 Jahre folgten die Berichte über Mannschaftsstand, die Kasse und die Tätigkeiten der FF Moosgraben. Hier ist besonders der Bericht des Jugendbetreuers erwähnenswert: So konnten wieder 5 Neuzugänge in der Jugendgruppe verbucht werden, was zu einem aktuellen Mitgliederstand von 18 Kinder in der FF Jugend führt.

Das Hauptaugenmerk, im Bericht des Kommandanten war der Großbrand am 10. Juni 2021 in unserer Gemeinde. Er bedankte sich bei allen eingesetzten Kameraden für über 550 Stunden bei diesem Einsatz. Insgesamt wurden ca. 4500 Stunden von 18 Feuerwehr aus Ober- und Niederösterreich aufgewendet, um dieses Großereignis zu bewältigen.

An Auszeichnungen wurden die 40-jährige Feuerwehr Dienstmedaille an HFM Offenthaler Hermann und die 50-jährige Feuerwehr Dienstmedaille an E-HBI Schweighuber Johann von der Landtagsabgeordneten Mag. Regina Asphalter, den Bezirksfeuerwehrkommandanten BR Wolfgang Mayer und Bürgermeister Martin Haider überreicht.

Zum Schluss bedankte sich Kommandant Ecker für 2958 geleistete Stunden bei seiner Mannschaft und schloss die Vollversammlung.

Fotos © FF Moosgraben