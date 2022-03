Newsblog

Zwei Verletzte nach Frontal­zusammen­stoß

STEYR. Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Amstetten/NÖ lenkte ihren Kastenwagen am 18. März gegen 14:40 Uhr auf der B122a in Steyr Richtung Stadtteil Tabor. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie dabei vermutlich auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Pkw einer 22-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten ...

Beide Lenkerinnen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die 21-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen. Die 22-Jährige wurde in das Krankenhaus Steyr eingeliefert.