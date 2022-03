Newsblog

Brand in Tra­di­tions­gast­haus in Groß­raming

STEYR-LAND. Heute (19.3.) um 09:07 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Großraming alarmiert. In Großraming brannte in einem Gasthaus die hauseigene Selchkammer. Aufgrund eines zeitgleichen Einsatzes in Maria Neustift, wurden die Feuerwehren Pechgraben, Maria Neustift und Reichraming ebenso alarmiert ...

Der Brand war rasch unter Kontrolle, anschließend machten die Einsatzkräfte das Gebäude mittels Hochleistungslüfter rauchfrei. Den Speck in der "Selch" konnten die Florianis leider nicht mehr retten.

Um 10:36 Uhr war der Brandeinsatz beendet.