Yes We Care - Österreich zeigt Solidarität mit der Ukraine

STEYR. Am Sonntag, den 27. März wird es österreichweit Lichtermeere und Aktionen zu YES WE CARE geben. Steyr ist auch mit dabei: am Vorplatz des Museum Arbeitswelt Steyr ab 16 Uhr ...

"Wir alle sind über die aktuelle Situation und das damit verbundene Leid in der Ukraine zutiefst betroffen. Wir alle sehen das Land, die Ungerechtigkeit. Wir sehen die Gefahr. Am Sonntag finden an vielen Orten in Österreich Kundgebungen, Konzerte, Aktionen, Veranstaltungen und Lichtermeere statt. Um unsere Solidarität für alle von der humanitären Katastrophe betroffenen Menschen in der Ukraine und jene, die fliehen mussten oder müssen, auszudrücken, treffen wir uns in Steyr am 27.03.2022, 16 Uhr am Vorplatz des Museum Arbeitswelt."

Fotos © Peter Röck