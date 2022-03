Newsblog

Küchenpersonal des AP Münichholz reagierte vorbildlich auf Fettbrand

STEYR. Am Samstag, den 19. März reagierte das Küchenpersonal des Alten- und Pflegeheim Münichholz genau richtig: Beim Kochen geriet ein Topf mit Öl in Brand. Die Mitarbeiter nahmen eine Löschdecke und löschten das brennende Öl ab, evakuierten die Großküche und brachten den Topf ins Freie ...

Beim Eintreffen des Löschzug 5 Münichholz der Freiwilligen Feuerwehr Steyr wurde der Einsatzleiter bereits von Mitarbeitern des Alten- und Pflegeheim Münichholz erwartet und über die Lage informiert. Die Mannschaft erkundete die Großküche, in welcher nur noch eine leichte Verrauchung bemerkbar war. „Das Personal hat absolut richtig gehandelt und die Mittel der ersten Löschhilfe (in diesem Fall eine Löschdecke) des Alten- und Pflegeheim Münichholz korrekt benutzt“, so der Einsatzleiter. „Beim Fettbrand sind drei Punkte wichtig: Deckel oder Löschdecke auf den Topf, Hitzequelle abschalten und die Feuerwehr rufen. All das haben die Mitarbeiter des APM. gemacht und hat so größeren Schaden verhindert.“

Tipp von der Feuerwehr

„Einen Fettbrand darf man nie mit Wasser bekämpfen“, so der Einsatzleiter allgemein zum Thema. „Das Fett brennt mit mehreren hundert Grad. Wasser verdampft bereits bei 100°C und erzeugt pro Liter flüssigem Wasser etwa 1.600 Liter Wasserdampf. Trifft nun das Wasser auf die brennende Fettschicht, verdampft es schlagartig und reißt das leichtere und brennende Fett mit sich. Dabei können Stichflammen von mehreren Metern entstehen. Brandversuche haben gezeigt, wie schnell eine Küche in Vollbrand stehen kann. Deshalb also wichtig beim Fettbrand: Deckel oder Löschdecke verwenden, Hitzequelle abschalten, Topf von der heißen Platte Vorsichtig entfernen, Feuerwehr rufen!"

Foto: Peter Röck