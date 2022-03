Newsblog

Feuerwehr Garsten leistete 15.536 freiwillige Stunden

GARSTEN. 15.536 freiwillige, unentgeltliche und ehrenamtliche Stunden für die Bevölkerung leistete die Feuerwehr Garsten in den von der Pandemie geprägten Jahren 2020/21. Kommandant Christian Aschauer konnte bei der 126. Jahresvollversammlung der FF Garsten zahlreiche Ehrengäste begrüßen ...

Unter den Ehrengästen waren Bürgermeister Mag. Anton Silber, Vizebürgermeisterin Katrin Krenn und Vizebürgermeister Michael Steininger, Abschnittskommandant Steyr Land Thomas Passenbrunner und von der Exekutive Chefinspektor Johann Ottenberger. In den Berichtsjahren wurden die Mitglieder der FF Garsten zu 177 Einsätzen alarmiert. Insgesamt wurden 15.536 freiwillige Stunden verrichtet. Auch die hohe Bereitschaft der Mannschaft zur Aus- und Weiterbildung, die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren aus den Bezirken, die ausgezeichnete Jugendarbeit wurden von den Rednern besonders hervorgehoben. „Die an uns gestellten Herausforderungen waren sehr unterschiedlich, konnten jedoch sehr immer sehr professionell abgehandelt werden. Dieses Niveau zu halten, setzt jedoch voraus, dass weiterhin so konsequent auf Aus-, und Weiterbildung gesetzt wird. Ich spreche allen Feuerwehrmitgliedern und ihren Angehörigen meinen Dank und Anerkennung für den gelebten Idealismus und die aktive Mitarbeit in unserer Feuerwehr aus“, so Kommandant Aschauer.

Eine besondere Herausforderung wird die Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrhauses, welche Anfang April startet. Denn auch während der Bauphase muss die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten werden. Besonders erfreulich ist, dass sich aktuell 24 Jugendfeuerwehrmitglieder in der Jugendgruppe auf auf den Einsatzdienst vorbereiten. Ihnen durfte die begehrten Wissenstestleistungsabzeichen sowie die Erprobungsstreifen übergeben werden.



Bei der Versammlung wurden besonders verdiente Kameraden geehrt:

50-jährige Dienstmedaille Siegfried Hollnbuchner

40-jährige Dienstmedaille Walter Gorfer

25-jährige Dienstmedaille Christian Rainer, Lukas Mörtenhuber

Für seine 22-jährige Tätigkeit als Schriftführer wurde Andreas Braml mit der Bezirksmedaille in Gold ausgezeichnet.

Beförderungen:

Probefeuerwehrmann: Jürgen Drausinger

Feuerwehrfrau: Emily Strasser

Hauptfeuerwehrmann: Marcel Bleicher, Felix Brader

Oberlöschmeisterin: Julia Aschauer

Beste Übungsteilnehmer: Julia Aschauer, Paul und Christoph Eibenberger

Fotos: FF Garsten