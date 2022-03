Newsblog

Kein Führer­schein: Beamte finden nach Verkehrs­kontrolle 46 Waffen und Drogen

KIRCHDORF. Eine Polizeistreife führte in den Morgenstunden des 22. März in Micheldorf Verkehrskontrollen durch. Dabei fuhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf direkt an den Polizisten vorbei. Da den Beamten bekannt war, dass der Lenker keine Lenkberechtigung hat, wurde er angehalten ...

Dabei händigte der Mann einen gefälschten Führerschein aus. Zudem wies er Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf, eine klinische Untersuchung durch einen Arzt verweigerte er jedoch. Bei der Sichtung des Mobiltelefons des 31-Jährigen kam der Verdacht, dass er Schusswaffen besitze. Daher wurde an seiner Wohnanschrift eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Insgesamt wurden 46 Waffen, darunter 13 verbotene Waffen, geringe Mengen an Suchtmittel sowie Suchtmittelutensilien sichergestellt.

Gegen den 31-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Da dort auch zwei Kinder wohnen, wurde aufgrund der extremen Zustände die Kinder- und Jugendhilfe der BH Kirchdorf hinzugezogen. Diese machte sich vor Ort ein Bild über die widrigen Wohnverhältnisse. Bei den Erhebungen vor Ort willigte die 34-jährige Lebensgefährtin einem freiwilligen Drogenschnelltest ein. Dabei versuchte sie diesen mithilfe von Apfelsaft zu verfälschen.

Die beiden werden bei der zuständigen Behörde sowie der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.