Newsblog

HLW Steyr: Weitere Info­rmations­möglich­keiten für den Bildungsweg

STEYR. Pandemiebedingt waren Schnuppertage und Infoabende an Schulen heuer nur eingeschränkt möglich. Da in den letzten Wochen Interesse an weiteren Informationsmöglichkeiten wahrgenommen werden konnte, bietet die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Steyr in den kommenden Wochen noch weitere Möglichkeiten an, um ihr vielfältiges Bildungsangebot persönlich kennenzulernen ...

Vom 4. – 8. April und 25. – 29. April werden unter dem Titel „Mein persönlicher HLW-Moment“ Schulführungen für Familien angeboten. Ein zusätzlicher Schnuppertag am 25. April bietet für Schüler*innen noch die Möglichkeit, die Ausbildungsrichtungen Gesundheitsmanagement, Kultur- und Kongressmanagement, und - in Österreich einzigartig - Design- und Digitalisierungsmanagement kennenzulernen. Die 3-jährige Fachschule für Gesundheit und Soziales, welche bestens bei der zukünftigen Berufswahl und Jobsuche unterstützt, rundet das breite Angebot ab.

„Wichtig ist uns, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die Jugendlichen bei ihrer Entwicklung zu begleiten und ihnen einen Raum zur persönlichen Entfaltung zu öffnen“ freut sich Direktor Ewald Staltner über Anmeldungen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bzw. 07252 54379-0.

Eine Anmeldung für das Schuljahr 2022/23 ist noch jederzeit möglich.