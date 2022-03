Newsblog

ALLE ACHTUNG am 8. April live im HEY! Steyr!

STEYR. Die Popband aus Thal schaffte trotz Pandemie mit ihrem Partyhit „Marie“ und der Folgesingle „Sono il Destino“ den Durchbruch im gesamten deutschsprachigen Raum. Mit „Marie“ gelang ein Hit für die Geschichtsbücher! Ihre aktuelle Single „Bowie“ stürmt derzeit die Charts. Das HEY! Steyr holt die Chartstürmer am 8. April 2022 nach Steyr! Das Publikum darf zu MARIE tanzen, zu BOWIE träumen und zu SONO IL DESTINO vielleicht dem Schicksal begegnen - ein buntes Spektrum ...

Doch was ist die Essenz von Alle Achtung?

Optimismus, Lebensfreude und eine geballte Ladung Liebe, verpackt in einer Symphonie aus harmonischem Krawall. Genau diese Gegensätze machen die Band zu einem Unikat und inspirieren den Titel ihres kommenden Albums „Liebe & Krawall“, das am 1. April 2022 erscheint und die Hits „Marie“, „Bowie“ und „Sono Il Destino“ sowie noch nie gehörte Titel mit garantiertem Hitpotential beinhaltet.

WANN: 8. April 2022, 16:30 Uhr

WO: HEY! Steyr, Anton-Plochberger-Straße 2, 4400 Steyr