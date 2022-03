Newsblog

Abgängiger in Waldstück gefunden

STEYR. Nachdem ein 88-Jähriger am 25. März aus einem Alten- und Pflegeheim in Steyr abgängig gemeldet worden war, begann um 15 Uhr eine Suchaktion, bei der am Abend auch der Polizeihubschrauber und Polizeidiensthunde angefordert wurden. Gegen 21:45 Uhr meldete die Libelle eine vermutlich menschliche Wärmequelle in einem Waldstück ...

Eine Steyrer Polizeistreife und die Diensthundestreife wurden vom Hubschrauber in das Waldstück zu dieser Person dirigiert. Dort wurde der bereits stark unterkühlte 88-Jährige gefunden. Da er nicht selbständig aufstehen konnte, wurde er von den Polizisten gestützt und aus dem Wald gebracht.

Es konnten keine offensichtlichen Verletzungen festgestellt werden und der 88-Jährige war ansprechbar. Er konnte jedoch keine Angaben zu seiner Abgängigkeit machen.