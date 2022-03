Newsblog

Zwei Jugendliche nach mehreren Diebstählen angezeigt

LINZ-LAND/STEYR. Ein 13-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Linz-Land und ein 17-Jähriger aus Steyr sind verdächtig, drei Diebstähle aus offenen Pkw sowie zwei Einbruchsdiebstähle in Pkw in Tiefgaragen in Asten begangen zu haben ...

Zudem konnte den beiden ein Einbruchsdiebstahl in einen Automaten in Ernsthofen/NÖ zugeordnet werden. Die beiden Verdächtigen erbeuteten Geldbörsen mit Bargeld, Getränke, Süßigkeiten, diverse weitere Gegenstände und eine Bankomatkarte, mit der die beiden Tabakwaren kauften. Mitunter ein gefälschter Ausweis des 17-Jährigen führte Polizisten aus Enns auf die Spur der beiden Verdächtigen. Auch durch Lichtbilder aus Überwachungskameras werden die beiden belastet. Sie werden angezeigt.