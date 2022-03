Newsblog

Polizei­autos mit Lack über­gossen: Täter hatte Hass auf Polizei

LINZ-LAND. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Neuhofen/Krems, konnte ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land als Täter ausgeforscht werden. Bei der Einvernahme war der Mann voll geständig ...

Er gab an, aufgrund einer vorangegangenen Festnahme in Niederösterreich einen Hass auf die Polizei zu haben. In der Wohnung des 29-Jährigen wurden auch noch mehr als 300 Gramm Cannabis sichergestellt. Der 29-Jährige wird angezeigt.

Polizei­autos mit Lack über­gossen - Zeu­gen­auf­ruf