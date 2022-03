Newsblog

Frisch in den Frühling

STEYR. Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings verbreiten allerorts Wärme und gute Laune. Endlich können die dicken Winterjacken in der hinteren Ecke des Schranks verschwinden und luftigen Sommerkleidern Platz machen. Der Frühling ist nicht nur in der Natur die Zeit der Erneuerung ...

Auch der jährliche Frühjahrsputz in den heimischen vier Wänden hat Tradition. Die Zeit ist zudem auch ideal, seinem Körper und Geist etwas Gutes zu tun, um frisch in die warme Jahreszeit starten zu können.



Beautyprogramm für die Haut

Die Haut ist das größte menschliche Organ. Ihr Einfluss auf die Gesundheit wird dennoch häufig unterschätzt. Stress, Schlafmangel, fehlendes Sonnenlicht und die falsche Ernährung wirken sich negativ auf das Hautbild aus. Die Haut wirkt schlaff, fahl und Falten entstehen. Mit dem richtigen Pflegeprogramm lassen sich viele Problemstellen jedoch einfach optimieren.



Tiefenreinigung für die Haut

Der erste Schritt auf dem Weg zu einem gepflegten und frischen Teint ist die Reinigung. Schmutz, Staub, Schweiß und Make-Up-Reste verstopfen die Poren und führen zu Unreinheiten und Pickeln. Ein Peeling mit BHA+ Creme klärt die Haut porentief und hinterlässt einen angenehmen Duft. Regelmäßig angewendet verhelfen Peelings zu einem verbesserten Hautbild und kleineren Poren. Ist Ihre Haut sehr empfindlich, sollten Sie nicht jeden Tag peelen. Die tägliche Reinigung mit einem sanften Waschgel bleibt natürlich trotzdem ein Muss.



Regelmäßige Massagen fördern die Durchblutung

Nicht nur für den Rücken, auch für das Gesicht sind Massagen eine Wohltat. Bei einer Guasha Face Massage werden sogenannte Gua Sha Steine verwendet. Diese haben ihren Ursprung in der traditionellen chinesischen Körperpflege und sind in den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich. Sie bestehen aus Heilsteinen wie Rosenquarz oder Jade und werden in verschiedenen Formen angeboten, je nach Anwendungsbereich. Eine Gesichtsmassage mit Gua Sha Steinen fördert die Durchblutung, lässt die Haut straff und rosig wirken und kann Tränensäcke und ein Doppelkinn reduzieren. Durch die entspannende Massage werden auch Falten gemildert und der Lymphfluss angeregt.



Die passende Pflege

Nach der trockenen Heizungsluft im Winter freut sich die Haut über eine Extraportion Feuchtigkeit. Dabei sollte man den Sonnenschutz nicht vergessen. Auch die erste Frühlingssonne kann die ungeschützte Haut schädigen. Am besten ist eine leichte Tagescreme mit Lichtschutzfaktor.



Zeit für Sport im Freien

Nicht nur die Haut benötigt nach dem Winter Zuwendung. Während man sich in den Wintermonaten unter dicken Pullovern verstecken konnte, wird es im Frühling Zeit für leichtere Kleidung, die kleine Pölsterchen nicht so einfach kaschiert. Wer keine Lust auf eine einschränkende Diät hat, sollte es unbedingt mit Bewegung an der frischen Luft versuchen. Spazieren, Joggen, Walken und Radfahren machen nicht nur fit, sondern obendrein noch Spaß! Sie müssen kein schweißtreibendes Sportprogramm absolvieren, wenn Sie nicht möchten. Schon ein zügiger Spaziergang kurbelt den Stoffwechsel an und verbrennt einige Kalorien. Wenn Sie es sportlicher mögen, ist der Frühling die ideale Zeit, um mit dem Joggen zu beginnen.



Fazit

Nutzen Sie die Frühlingswochen, um Ihrem Körper etwas Gutes zu tun. So können Sie gleichzeitig Kraft und Energie tanken für den anstehenden Frühjahrsputz, die Gartenarbeiten und alles andere, was traditionell im Frühjahr erledigt wird.