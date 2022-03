Newsblog

Danke für erfolgreiche Suchaktion nach Heimbewohner

STEYR. Am vergangenen Freitag gegen 21.45 Uhr hat ein Polizeihubschrauber mittels einer Wärmebildkamera einen seit Mittag abgängigen Bewohner des Alten- und Pflegeheheims Münichholz in einem nicht allzu weit entfernt vom Heim gelegenen Waldstück gefunden ...

Das war das glückliche Ende einer langen Suche, die bereits kurz nach dem Verschwinden des Bewohners begonnen hatte.



Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehrerer Polizeidienststellen (mit Diensthund) und des Alten- und Pflegeheims Münichholz beteiligten sich an der Suche auch vier Hunde der Mantrailing Oberösterreich Suchhundegruppe. Die Tiere waren abwechselnd mit ihren Hundeführerinnen und Hundeführern im Einsatz. Der abgängige Bewohner war völlig unverletzt und traf nach einer Kontrolle im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum bereits um Mitternacht wieder im Alten- und Pflegeheim Münichholz ein.



„Unser großer Dank geht an alle an der Suche beteiligten Personen, allen voran den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei, des Alten- und Pflegeheims Münichholz und der Mantrailing Oberösterreich Suchhundegruppe. Die erfolgreiche, breit angelegte Suche zeigt auch, wie gut die Koordination und Kommunikation in diesem Krisenfall funktioniert hat, auch wenn zu einem derartigen Erfolg natürlich immer etwas Glück dazu gehört“, so Vizebürgermeister und Altenheim-Referent Michael Schodermayr.