Inside Asana: Die renommierte Yogalehrerin Dr. Claudia Turske kommt zu einem Workshop nach Steyr

STEYR. Ständig konfrontiert mit Nachrichten die uns sprichwörtlich „runterziehen“ wird es Zeit sich wieder aufzurichten. Bei diesem Besuch in Steyr vermittelt Lalla in einem Anusara® Yoga Workshop, wie die innere Einstellung, die präzise Ausrichtung und ...

... ein neues Verständnis von Energie helfen, tiefer und erfüllender in eine Praxis der Aufrichtung zu kommen. Einfühlsam führt Lalla die Teilnehmer dahin, den eigenen Körper als großartiges „Energiekraftwerk“ zu entdecken.



Teil dieser Entdeckungsreise ist eine immer präsente, richtungsweisende, lebensbejahende Yogaphilosophie.

Basierend auf Hatha Yoga zeichnet sich Anusara® Yoga vor allem durch die korrekte körperliche Ausrichtung in den Stellungen aus, wobei zugleich die Freude am Erleben des eigenen Körpers im Mittelpunkt steht. Eine in sich inspirierende und heilende Yogapraxis.



Teilnehmen können ohne Einschränkung alle Interessierte unabhängig ob bereits mit Yogaerfahrung oder mit neu gewecktem Interesse.



Folgende wichtige Grundelemente werden unter anderem vorgestellt:

" Einstellung (Innere Haltung )", "Ausrichtung" und "Aktion" als Elemente der Yoga Praxis

Der energetische Körper: Wissen um die energetische Mittellinie und Energieflüsse

Energetische Auf- und Ausrichtung (Loops und Spanda)

Dr. Claudia Turske (mit ihrem spirituellen Namen Lalleshvari oder Lalla) ist Autorin, Dozentin, Ernährungs- und Psychotherapeutin und leidenschaftlichen Anusara Yoga® Lehrerin.



Ihre therapeutische Arbeit prägt auch ihren Unterricht und erweitert ihn um das Element des Vertrauens und der Freude.



Sie ist die erste deutschsprachige zertifizierte Anusara Yoga® Lehrerin und Lehrer-Ausbilderin (CATT) und bei der Yoga Alliance als Yogalehrerin (E-RYT 500) registriert.



Wir freuen uns auf ein Wochenende vom 22.04 – 24.04.22 an dem Yoga durch Asana und Philosophie als eine aufrichtende und stärkende Praxis erlebt werden kann.

Eine Aufrichtung, die sich äußerlich wie auch innerlich manifestiert.



Anmeldung und alle weiteren Informationen gibt es auf:



www.work-life-yoga.at