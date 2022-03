Newsblog

Vollversammlung der Feuerwehr Waldneukirchen

WALDNEUKIRCHEN. Am 18. März 2022 stand die 128. Vollversammlung unserer Wehr am Programm - nach zwei schwierigen Jahren wieder zur gewohnten Zeit im März. Nach der Begrüßung der Ehrengäste gedachten wir beim Totengedenken vor allem unseren im letzten Jahr verstorbenen E-HBI Lederhilger Franz ...

Nach einleitenden Worten unseres Kommandanten präsentierten die Kommando-Mitglieder ihre Berichte des letzten Jahres.



Der Schriftführer präsentierte die Einsatz- und Stunden-Statistik für das vergangene Jahr und beendete seinen Bericht mit den erfreulichen Zahlen zum Mannschaftsstand.



Per Stichtag 31.12.2021 beträgt dieser 31 Jugendfeuerwehrmänner, 85 Aktive, 9 Reservisten und 4 Einsatzberechtigte – das ergibt in Summe 129 Mitglieder.



Der Kassier gab einen Überblick über die finanzielle Lage. Die Neuanschaffung des Kommando-Fahrzeuges war erwartungsgemäß mit einem großen Brocken an finanzieller Eigenleistung verbunden. Durch die vorausschauende Planung in den letzten Jahren, den FF-Festen und der Haussammlungen konnte diese Eigenleistung aber erbracht und das KDO-F schon heuer ausfinanziert werden. Die Kassaprüfer waren voll des Lobes für die Führung der Kassa, die Entlastung des Kassiers erfolgte daher einstimmig.



Der Gerätewarte berichtete von den Wartungs- und Reparaturarbeiten bei den Fahrzeugen. Wieder wurde unzählige Stunden dafür aufgebracht, unsere Technik einsatzbereit zu halten oder in Stand zu setzen. Der Zugskommandant beleuchtete die einzelne Ausbildungsgebiete, die nach den schwierigen letzten Jahren wieder im Aufwind sind. Zahlreiche Lehrgänge wurden absolviert, viele Leistungsabzeichen abgelegt - unzählige Stunden Freizeit wurden dafür aufgebracht.

Der Jugendbetreuer gab einen Überblick über die Jugendgruppe. Drei Burschen sind unserer Jugendgruppe heuer beigetreten, Nachwuchssorgen sehen – Gott sei Dank – anders aus!



Nach diesen Berichten kamen die Beförderungen und Ehrungen an die Reihe - wir gratulieren allen Ausgezeichneten ganz herzlich.



Zum Abschluss der Vollversammlung folgten die Ansprachen der Ehrengäste. Anschließend folgten ein paar allfälligen Punkte, bevor wir zum gemütlichen Teil übergingen – bei Speis und Trank ließen wir die 128. Vollversammlung ausklingen.



Fotos © FF Waldneukirchen