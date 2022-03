Newsblog

Welche Garderobe passt zu dir?

STEYR. Es gibt viele Arten von Schränken, die du heute in deinem Haus aufstellen kannst. Die Schränke haben alle ihre eigenen Funktionen. Aber welcher Schrank passt zu dir? ...

Industrieschrank

Ein Industrieschrank passt gut zu einem industriellen Wohnstil. Hier findest du raue und harte Elemente. Oft werden Baumaterialien in Kombination mit robusten Holzarten verwendet. Industrieschränke sind oft aus Metall und Holz gefertigt und haben einen rauen und rohen Look. Ein typischer Industrieschrank ist ein Schließfachschrank. Oft werden keine auffälligen Farben verwendet. Häufig verwendete Farben sind Schwarz, Grau, Weiß und Braun.



Weinschränke

Der Name sagt dir schon, wofür ein Weinschrank verwendet wird. In einem Weinschrank kannst du deine Weinflaschen aufbewahren und organisieren. So hast du den Wein, den du am Abend trinken möchtest, immer griffbereit. Ein Weinschrank sorgt für eine coole und gemütliche Atmosphäre. Manchmal werden Weinschränke mit Weinregalen kombiniert, um seine Flaschen zu lagern.



Schaukästen

Eine Vitrine ist ein Schaukasten mit Glas. So kannst du einen Blick in den Schrank werfen, während deine Sachen geschützt sind. Das Glas in den Schranktüren ermöglicht es, deine Tassen auszustellen, daher auch der Name Vitrine. Eine Vitrine wird oft verwendet, um Geschirr oder eine andere Art von Sammlung auszustellen. Es gibt verschiedene Arten von Glasvitrinen in unterschiedlichen Farben, Größen und Stilen.



Konsolen

Es ist sehr praktisch, einen Nachttisch neben dem Bett zu haben. Auf diese Weise kannst du Produkte, die du abends oder morgens verwendest, ganz einfach in der Schublade oder dem Fach des Schranks verstauen. Es ist möglich, dass die Schublade des Nachttischs mit der Zeit weniger leicht gleitet. In diesem Fall musst du möglicherweise die Schubladenführung austauschen. Du kannst das auf brasom.de überprüfen. Neben der Schublade oder dem Fach bietet die Oberseite des Nachttischs oft genug Platz, um Gegenstände wie eine Nachttischlampe, ein Handy oder ein Glas Wasser unterzubringen.



Kommode

Eine Kommode ist ein Schrank, der hauptsächlich aus mehreren Schubladen besteht. Die Schubladen ermöglichen es, viele kleine Dinge zu verstauen, ohne sie durcheinander zu bringen. Da Kommoden oft eine breite Oberfläche haben, kann eine Wickelauflage darauf gelegt werden. Alle Kindersachen können in den Schubladen verstaut werden. Achte beim Kauf genau auf die Tiefe, die Länge und das Material, damit du die perfekte Kommode für die Einrichtung des Hauses auswählen kannst. Vielleicht findest du eine schöne Kommode auf einem Flohmarkt!



Garderobe

Der Kleiderschrank, auch Garderobe genannt, ist ein Stauraum, den fast jedes Haus braucht. Er hat eine wichtige Funktion: die Aufbewahrung von Kleidung. Mit dieser Garderobe kannst du deine Kleidung ordentlich aufbewahren, indem du sie aufhängst oder faltest. Außerdem können oft Schuhe darin verstaut werden, aber auch Jacken und Taschen. Hast du keinen separaten Spiegel? Dann ist es auch möglich, einen Spiegel in diesen Kleiderschrank einzubauen. Auf diese Weise ist die Garderobe multifunktional. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn du einen kleinen Raum mit wenig Platz für einen separaten Spiegel hast. Überlege gut, wenn du einen Kleiderschrank kaufst. Es gibt viele verschiedene Arten von Layouts. Willst du hauptsächlich Kleidung aufhängen oder willst du sie falten? Und willst du einen Platz für deine Schuhe, oder brauchst du das nicht?