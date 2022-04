Newsblog

Jugend­leistungs­abzeichen in Gold und Wissens­test in Bad Hall

BAD HALL. Am Samstag, den 26. März fand in Bad Hall die Abnahme für das Feuerwehr-Jugendleistungsabzeichen (JFLA) in Gold und ein Ersatztermin für den Wissenstest statt. 41. Teilnehmer aus den Bezirken Steyr-Land und Steyr haben die Prüfung zum JFLA bestanden ...

Das FJLA-Gold ist die höchste Stufe, die in der Feuerwehrjugend erlangt werden kann. Die Teilnehmer müssen dabei in den Disziplinen Fragen, Planspiel, Legen einer Saug- und Löschleitung, Absichern einer Unfallstelle, Erkennen und Zuordnen von Geräten und Erste Hilfe in einer vorgegebenen Zeit Ihre Aufgabe bewältigen. Alle 41 angetreteten Jungfeuerwehr-Mitglieder haben die Prüfung bravourös gemeistert und konnten mit dem Abzeichen im Gepäck die Heimreise antreten.

Bereits am Vormittag fand ebenso im Feuerwehrhaus Bad Hall ein Ersatztermin für den Wissenstest statt. 45 Teilnehmer aus den Bezirken Kirchdorf, Linz-Land und Steyr-Land, die beim ursprünglichen Termin krankheitsbedingt fehlten, konnten den Wissenstest nachholen. Der Bewerterstab wurde mit Kameraden aus allen drei Bezirken gebildet.

Fotos © BFK SE