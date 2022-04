Newsblog

Klein­transporter im Straßen­graben

STEYR-LAND. Am 1. April um 02:45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gaflenz zu einer Fahrzeugbergung an die B121 gerufen. Beim Eintreffen am Unfallort war die Polizei bereits vor Ort. Ein Kleintransporter befand sich mit der Vorderachse im Straßengraben ...

und stand quer auf der Fahrbahn. Durch den weichen Untergrund hatte sich die Vorderachse regelrecht eingegraben und der Transporter steckte fest.

Nach der Komplettsperre und dem Ausleuchten der Unfallstelle, wurde der Transporter mittels Hebekissen angehoben und die Reifen unterfüllt. Anschließend konnte er dann durch die Einsatzkräfte zurück auf die Fahrbahn geschoben werden. Danach konnte der Unfalllenker die Fahrt fortsetzen. Neben der Polizei waren seitens der FF Gaflenz 23 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz.