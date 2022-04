Newsblog

Garstner Feuer­wehr­jungend für Umwelt­schutz im Einsatz

STEYR-LAND. Am heutigen Samstag (2. April) fand die Müllsammelaktion ,,Hui statt Pfui" der Marktgemeinde Garsten statt. Wie auch schon in den vergangenen Jahren, war auch die FF Garsten mit einer großen Abordnung an Jugendlichen mit dabei ...

17 Jugendliche und drei Betreuer suchten im Garstner Gemeindegebiet nach Müll, der nicht ordnungsgemäß in der Mülltonne gelandet war. Fünf volle Müllsäcke wurden an den Bauhof übergeben. "Immer wieder eine tolle Aktion unserer Gemeinde, an der wir uns auch gerne in den nächsten Jahren wieder beteiligen werden!", so der Garstner Feuerwehrkommandant Christian Aschauer.