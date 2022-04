Newsblog

Auto stand in Voll­brand

BEHAMBERG. Am Sonntag, den 03. April wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Behamberg und Wachtberg früher geweckt als gedacht. Mittels Sirene wurden die Florianis um 02:53 Uhr zu einem Fahrzeugbrand alarmiert ...

Beim Eintreffen am Einsatzort in Sträussl wurde ein Fahrzeug in Vollbrand vorgefunden. Ein aufmerksamer & engagierter Passant hatte mit seinem Eingreifen Schlimmeres verhindern können und musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht werden.

Von den ersteintreffenden Einheiten der Feuerwehren wurde umgehend ein Löschangriff mittels C-Rohr und HD-Rohr unter Atemschutz gestartet. Durch das eingespielte Eingreifen der Feuerwehren konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die nachkommenden Löschfahrzeuge stellten weitere Atemschutztrupps in Reserve.

Fotos © FF Wachtberg