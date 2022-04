Newsblog

142. Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Steyr

STEYR. Am 1. April 2022 konnte Bezirksfeuerwehrkommandant Gerhard Praxmarer, nach 2 Jahren Pandemie mit all ihren Einschränkungen und Maßnahmen die 142. Vollversammlung lt. Dienstordnung § 25 der öffentlichen Feuerwehren wieder im gewohnten Rahmen eröffnen ...

Der Einladung folgten über 150 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Steyr, zudem zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und dem Feuerwehrwesen.

Nach einem formellen Einstieg wurde Bilanz über das einsatzreichste Jahr in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Steyr gezogen. Untermauert durch einen imposanten Film (siehe Link: https://youtu.be/SzEIm2CPQcU ) konnte die Gesellschaft auf 33.661 geleistete Stunden blicken, welche sich wie folgt aufteilen:

In Einsätzen: 637 Einsätze (239 Brandeinsätze / 398 Technische Einsätze) mit 7.446 Stunden

In Veranstaltungen (Übungen, Leistungstests,…): 614 Veranstaltungen mit 11.792 Stunden

In Tätigkeiten: 3160 Tätigkeiten mit 14.423 Stunden

Die Mannschaftsstärke per 31.12.2020 betrug 317 Mitglieder (und 10 einsatzberechtigte Mitglieder aus anderen Feuerwehren), welche sich wie folgt aufteilen:

Jugend: 21 Mitglieder

Löschzug 1: 47 Mitglieder

Löschzug 2: 53 Mitglieder

Löschzug 3: 85 Mitglieder

Löschzug 4: 70 Mitglieder

Löschzug 5: 62 Mitglieder

Auch das Feuerwehrwesen lebt aus der Veränderung, so wurden im Kalenderjahr 2021 mit Felix Maresch, Sophie Raml, David Hornhuber, Raphael Nachbauer, Clemens Süsser, Alexander Wagner, Tobias Grafinger, Victoria Hajek und Fabian Leitinger neun Jungfeuerwehrmitglieder aufgenommen. Aus der Jugend traten mit Sebastian Schartner, Julia Sablik, Paul Köglberger und Leonhard Peham vier Mitglieder in den Aktivstand, sowie Franz Brunner aus dem Aktivstand in den Reservestand über.

Aus der Freiwilligen Feuerwehr Steyr traten mit Oliver Bozinoski, Julia Sablik, Elvis Mujagic, Miriam Auberger, Patrick Weissenbacher, Markus Schönleitner, Alexander Markus Sablik und Fabian Edlmayr leider 8 Mitglieder aus. Dem gegenüber stehen mit Daniel Askari, Pascal Winkler, Michael Geyerlechner, Susanne Jankovic, Victoria Anna Maria Fink, Peter Wick, Katharina Primetshofer, Banjamin Hackl insgesamt 8 Neueintritte in den Aktivstand.



In ewigen kameradschaftlichen Ehren halten wir Anton Schedivy, welcher nach 63-jähriger Mitgliedschaft und Josef Freilinger, welcher nach 39-jähriger Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Steyr für immer von uns gegangen sind. Wir werden euch stets ein ehrendes Andenken bewahren. Gut Heil!



Um die geleistete Arbeit rund um das Feuerwehrwehrwesen zu würdigen, wurden seitens des Bundesfeuerwehrverbandes, Landesfeuerwehrverbandes und des Bezirksfeuerwehrkommandos auch zahlreiche Auszeichnungen vergeben.

Beginnend bei der Feuerwehrjugend wurden 13 Wissenstestabzeichen in Bronze, Oskar Meindl erhielt das Wissensabzeichen in Silber und mit Elias Gruber, Leon Hanslik und Tristan Rahhofer konnten 3 Jungfeuerwehrmänner das Wissenstestabzeichen in Gold überreicht werden.



Eine besondere Auszeichnung und das höchste zu erreichende Abzeichen in der Feuerwehrjugend erhielt Manuel Eisterlehner in Form des Jugendleistungsabzeichen in Gold.



Für eine 15-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens konnte an 23 KameradInnen die Feuerwehr-Verdienstmedaille der Stadt und an 5 Feuerwehrmänner konnte d 25- jährige Verdienstmedaille des OÖ Landesfeuerwehrverbandes überreicht werden.



Für einen Zeitraum von 40 Jahren in den Diensten der Feuerwehr wurde an Johann Fekührer, Herbert Mekina und Ferdinand Stecher, sowie für einen Zeitraum von 50 Jahren im Feuerwehrdienst an Josef Amon, Franz Brunner, Roman Holzer und Heinz Niedl die diesbezügliche Verdienstmedaille des OÖ Landesfeuerwehrverbandes übergeben.



Für eine 70-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens konnte die Verdienstmedaille der Stadt Steyr und die Ehrenurkunde des oberösterreichischen Feuerwehrverbandes an Johann Stecher überreicht werden.

Die Medaille des Bezirksfeuerwehrkommandos in Bronze wurde an 21 Kameraden überreicht. Zu dem konnte diese Auszeichnung an einen Vertreter der Polizei, Hrn. Major Peter Eitzenberger und an den Direktor der HABLA Steyr, Hrn. Hofrat DI Dr. Franz Reithuber für seine Unterstützung der Feuerwehr Steyr überreicht werden.



Die Bezirksmedaille der Stadt Steyr in Silber empfingen Christian Aschauer und Bruno Gärtner und über die Bezirksmedaille der Stadt Steyr in Gold durften sich Paul Herzog und Ferdinand Stecher freuen.

Diese Auszeichnung des Bezirksfeuerwehrkommandos in Gold durfte auch an den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Steyr, Hrn. Gerald Hackl übergeben werden.

Im Weiteren folgten die Auszeichnungen auf Landesebene. So konnte die Florianmedaille des oö. Landesfeuerwehrverbandes in Silber an Mag. Helmut Hackl und Bruno Gärtner übergeben werden. Die Folrianmedaille in der Stufe Gold erhielten mit Walter Tagini und Gerhard Praxmarer sen. zwei Garanten auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens über alle Bezirks- und Landesgrenzen hinaus.

Als Dank und Anerkennung für die dauerhafte Unterstützung des Feuerwehrwesens durfte an Herrn Baumeister Senatsrat i. R. Dipl-Ing. Alfred Kremsmayr die Florian-Ehrenmedaille in Bronze und an Herrn Bürgermeister a. D. Gerald Hackl die große Florian-Ehrenmedaille in Bronze überreicht werden.



Die letzte und höchste Auszeichnung des Abends wurde an Markus Schaumberger und Manuel Brunner, in Form des Verdienstzeichens des österreichischen Bundes-Feuerwehrverbandes III. Stufe Bronze übergeben.

Angelobt wurden folgende Jungfeuerwehrmitglieder vom Bürgermeister der Stadt Steyr Ing. Markus Vogl:

Edelsbacher Philip, Lanegger Kevin, Maresch Felix, Raml Sophie, Hornhuber David, Nachbauer Raphael, Süsser Clemens, Wagner Alexander, Grafinger Tobias, Hajek Victoria, Leitinger Fabian, Fattinger Miriam, Praxmarer Lenja, Hackl Alexander, Arthofer Bastian, Grafinger Lukas, Novak Moritz, Budai Krisztian, Neubauer Ylvie, Peherstorfer Vanessa, Hekel Sophie, Schwarz Stefan, Winninger Marie und Mocnik Jakob



Folgende Mitglieder im Aktivstand wurden vom Bürgermeister der Stadt Steyr angelobt:

Hoffmann Alexander, Geyerlechner Michael, Jankovic Susanne, Perkonigg Jan, Rühringer Lisa, Winkelmayr Thomas, Primetshofer Katharina, Winkler Pascal, Askari Daniel, Peham Jakob, Bodingbauer Martin, Eisterlehner Richard, Brandstetter Michael, Prenninger Gottfried, Fattinger Sophia, Winninger Isabella, Peham Leonhard, Köglberger Paul, Himmelfreundpointner Daniel, Eisterlehner Manuel, Rahofer Tristan, Novak Moritz, Krich Marcel, Lakner Alexander, Riegler Alina, Schartner Sebastian, Schwaiger Dominik, Weichelbaumer Leon und Wick Peter



Am Ende der Veranstaltung konnte Gerhard Praxmarer in seiner Ansprache als Bezirksfeuerwehrkommandant noch einmal Bilanz über das Jahr 2021 ziehen. Im Speziellen hob er die gute Zusammenarbeit der Kameraden mit anderen Einsatzorganisationen und der Politik heraus. Als Dankeschön übergab er an den neuen Bürgermeister der Stadt Steyr Ing. Markus Vogl eine Einsatzjacke, als Zeichen der Verbundenheit und in seiner Funktion als behördlicher Einsatzleiter im Einsatz- und Katastrophenfall.



Zum Abschluss seiner Rede bat der Bezirksfeuerwehrkommandant den Bürgermeister a. D. Gerald Hackl auf die Bühne, welcher als Bürgermeister und Finanzreferent immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Feuerwehrwehr hatte und stehts auf Augenhöhe diskutierte. Für all sein Bemühen und als Dank und Anerkennung erhielt Hackl ein Feuerwehrbeil aus dem Fundus der Freiwilligen Feuerwehr Steyr.



Weitere Ansprachen folgten vom Bürgermeister der Stadt Steyr Ing. Markus Vogl, Landesfeuerwehrkommandant Stellvertreter Michael Hutterer und Nationalrat Josef Singer.



Die wertschätzenden Worte der Ehrengäste rundeten den gelungenen Abend der Steyrer KameradInnen ab und die 142. Vollversammlung konnte mit dem Motto „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ abgeschlossen werden.



Fotos © Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , MEHR FOTOS