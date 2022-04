Newsblog

Kutsam über­gibt 116 Kartons mit Jack­en für die Uk­raine

NEUKEMATEN. Insgesamt 116 Kartons mit Winterjacken konnte das Modehaus Kutsam am 5. April an die evangelische Gemeinde Neukematen übergeben. Diese organisiert den Weitertransport in Krisengebiete in der Ukraine ...

Viele Kundinnen und Kunden sind dem Spendenaufruf gefolgt und haben im März und April gut erhaltene, gebrauchte Jacken in den Kutsam Modehäusern abgegeben. Auch das Modehaus selbst stellte 100 neue Jacken zur Verfügung. So konnten am 5. April insgesamt 116 Kartons bzw. ca. 600 Jacken an die evangelische Gemeinde Neukematen übergeben werden. Von dort aus wird der Weitertransport in die Ukraine organisiert.

Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam bedankt sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, bei den MitarbeiterInnen, die bei der Abwicklung halfen sowie bei den Kooperationspartnern: Die Firma Mondi stellte die Schachteln für den Transport zur Verfügung, die Firma Peha unterstützte die Aktion durch den gratis Druck der Informationsmaterialien. Auch die Pfarre Maria Neustift beteiligte sich am Spendenaufruf und brachte gesammelte Jacken zum Modehaus Kutsam in Bad Hall.

Nothilfe für die Bevölkerung vor Ort

„Wir übergeben die Spenden an den evangelischen Verein ‚Missionswerk Friedensbote‘“, erklärt Philip Gröbe, Gemeindereferent der evangelischen Pfarre Neukematen. Der Verein arbeitet bereits seit Jahren mit christlichen Gemeinden in der Ukraine, etwa in Ostrog, Odessa und Charkow, zusammen. Ziel der Gemeinden ist es, so lange wie möglich vor Ort zu bleiben, um die Bevölkerung mit dem Notwendigsten zu versorgen. Auch Gemeinden in Moldawien und Bulgarien, die Flüchtlinge aufnehmen und versorgen, werden unterstützt.