Der 14. April ist Tag des Notrufs 144

STEYR/OÖ. „Rotes Kreuz, Notruf, wie kann ich Ihnen helfen?“ – Mehr als zwei Millionen Telefonanrufe bearbeiten, koordinieren und disponieren die Mitarbeiter der Rotkreuz-Rettungsleitstellen in Oberösterreich. An 365 Tagen, rund um die Uhr, sind sie für Menschen da, die Hilfe brauchen ...

Ihre Arbeit steht am Tag des Notrufs (14.4.) im Zentrum. Wenn jede Sekunde zählt, ist auf die Mitarbeiter des OÖ. Roten Kreuzes Verlass. Wer den Notruf 144 wählt, wird professionell betreut. „Wir sind für alle Fälle gerüstet“, sagt Stefan Obermüller aus Pfarrkirchen bei Bad Hall, der hauptberuflich seit Juni 2015 beim Roten Kreuz in der Bezirksstelle Steyr-Stadt tätig ist. Der ausgebildete Rettungssanitäter und Ersthelfer wurde zum Zugsführer befördert, arbeitet als Leitstellen- und Call Center Agent und hat zahlreiche Ausbildungen beim Roten Kreuz absolviert.

Er und seine KollegenInnen an den landesweit fünf Dispositionsstandorten sorgen dafür, dass die Helfer an jedem Ort und zu jeder Tageszeit zur Stelle sind. Sie sehen alle Einsatzfahrzeuge in Echtzeitbewegung am Bildschirm und entscheiden auf einen Blick, welches Rotkreuz-Team die kürzeste Anfahrt hat. „Im Fall der Fälle geben wir Anleitungen zur Ersten Hilfe und stehen den Anrufern bei, bis die alarmierten Helfer eintreffen“, erklärt Stefan Obermüller. „Die Tätigkeit ist sehr spannend und abwechslungsreich. Jeder Tag bietet neue Herausforderungen“, erzählt der Leitstellen-Mitarbeiter.

„36.100 Fahrten hat das Rote Kreuz Steyr-Stadt im Vorjahr absolviert, das entspricht knapp 100 Einsätzen pro Tag und ist eine große Herausforderung", berichtet MR. Dr. Urban Schneeweiß. „Das muss gut koordiniert und disponiert sein!“, fügt Peter Angerbauer Dienstverantwortlicher der Rotkreuz Rettungsleitstelle Steyr-Kirchdorf noch hinzu.

Statistisch gesehen verlässt in Oberösterreich jede Minute ein Rettungsfahrzeug eine Dienststelle, um Menschen zu helfen. Das OÖ. Rote Kreuz ist mit mehr als 24.000 beruflichen und freiwilligen Mitarbeitern ein unverzichtbarer und sozialer Nahversorger in den Regionen. „Wir sind für die Menschen da, um ihnen zu helfen“, meint Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter, der am Tag des Notrufs neben dem Rettungsnotruf (144) auch auf die Nummern 141 (hausärztlicher Notdienst) oder die telefonische Gesundheitsberatung 1450 verweist. Übrigens: Auch den Bergrettungs-Notruf (140) und die Aufträge der Rufhilfe koordinieren die Dispositions-Mitarbeiter des OÖ. Roten Kreuzes.

Warum wird der Tag des Notrufs am 14. April begangen? „Dieses Datum wird sich bestimmt jeder merken, da es sich aus einer ganz wichtigen Notrufnummer zusammensetzt“, schließt Aichinger mit einem Augenzwinkern.