Brand in Ennser Firma: Ursache noch unklar

ENNS. Noch unklar ist die Brandursache in einer Ennser Firma am 10. April. Dieser war gegen 6 Uhr im Bereich der Produktionshallen ausgebrochen und die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauerten den ganzen Tag an. Dabei erlitten zwei Feuerwehrleute Verletzungen unbestimmten Grades ...

Am 11. April fand die erste Begehung von Brandsachverständigen und Kriminalisten des Landeskriminalamtes statt. Bei dieser konnte der Bereich des Brandausbruches zwar eingegrenzt werden, eine genaue Bestimmung konnte jedoch ob der Beschädigung des Gebäudes noch nicht stattfinden. Nach ersten Schätzungen der Sachverständigen liegt der Schaden im zweistelligen Millionenbereich.