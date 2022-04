Newsblog

LKW-Fahrer ver­irrte sich im National­park Kalk­alpen

WEYER/UNTERLAUSSA. Am Freitag, 15. April um 10:05 Uhr wurde der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr von der Landeswarnzentrale OÖ zu einer LKW-Bergung nach Unterlaussa alarmiert. Der Lenker war seinem Navi blind gefolgt und hatte sich mit seinem Sattelzug im Nationalpark Kalkalpen verirrt ...

Der LKW-Fahrer war von Unterlaussa aus immer weiter in das Herz des Nationalpark Kalkalpen gefahren, ohne auf Verbots- oder Hinweisschilder zu achten. Bei einer engen Kurve nach einer Brücke war er schließlich mit dem Heck des LKWs links über den Fahrbahnrand gerutscht und in Schräglage hängen geblieben.

Kurz nach der Alarmierung machten sich 8 Mann des Technischen Zuges mit Kran Steyr, dem schweren Rüstfahrzeug und dem Wechselladefahrzeug mit Krancontainer auf die rund 1,5-stündige Anfahrt in die Gemeinde Weyer. Während der Anfahrtszeit ließ der örtliche Einsatzleiter der Feuerwehr Unterlaussa die besagte Brücke mittels Deckensteher unterbauen, um zusätzliche Sicherheit für das Kranfahrzeug zu schaffen. So war für das anrückende Kranfahrzeug der Feuerwehr Steyr mit seinen 48 Tonnen Eigengewicht ein gefahrloses Überqueren der Brücke möglich.

Nach kurzer Begutachtung und Abstimmung über die Bergung wurde das Kranfahrzeug positioniert und der mit 24 Tonnen Spannholzplatten beladene Sattelzug am Heck mittels Bergegurten angeschlagen. Danach wurde der Auflieger im Ganzen wieder auf die Straße gehoben.

Aufgrund der sprachlichen Barriere entschloss man sich, dass zwei Kameraden des Technischen Zuges das Sattelkraftfahrzeug bis in die Ortschaft Unterlaussa lenken. Auf einem Parkplatz an der Bundestraße wurde der LKW schließlich ohne weitere Schäden an den Fahrer übergeben. Dieser konnte seine Fahrt in das wenige Kilometer entfernte Rosenau am Hengstpass antreten.

Fotos: FF Steyr/TZ