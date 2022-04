Newsblog

Werbetafel stand in Flammen

STEYR/STEYR-LAND. Am Donnerstag, 14. April um 13:24 Uhr wurden die 4 Feuerwehren der Marktgemeinde Sierning (FF Hilbern, FF Neuzeug-Sierninghofen, FF Pichlern und FF Sierning) zu einem Brandeinsatz mit der Info „Reklametafel in Brand“ gerufen ...

Beim Eintreffen des Rüstlöschfahrzeuges Neuzeug am Einsatzort stand die Werbetafel bereits in Vollbrand. Löschversuche durch Zivilpersonen mittels Handfeuerlöscher waren nicht mehr erfolgreich. Der Brand konnte durch die ersten Einsatzkräfte rasch gelöscht und somit eine Ausbreitung auf umliegende Bäume und Wiesenflächen wurde verhindert. Durch verschiedene Angaben der genauen Einsatzadresse bei der Landeswarnzentrale wurde auch die FF Steyr alarmiert, da sich der Einsatzort an der Grenze zwischen der Stadt Steyr und der Marktgemeinde Sierning befand, letztendlich jedoch im Einsatzgebiet der FF Steyr.

Diese Grenzen gibt es auf der Landkarte, nicht aber zwischen den Feuerwehren. Gemeinsam, kameradschaftlich und professionell wurde der Einsatz von den Feuerwehren und der Polizei abgewickelt.