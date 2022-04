Newsblog

Wohnhaus­brand in Bad Hall

STEYR-LAND. Die Feuerwehren Bad Hall und Pfarrkirchen wurden am Freitagabend (15. April) um 21 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Römerstraße in Bad Hall alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Garagenbereich bereits stark verraucht und nicht mehr zugänglich ...

Der Brand, der vermutlich durch einen Wäschetrockner ausgelöst worden war, war in der Folge rasch unter Kontrolle. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.