25-Jähriger stürzte mit Paragleiter ab

STEYR-LAND. Aus noch ungeklärter Ursache kam es am 16. April gegen 19:30 Uhr im Gemeindegebiet von St. Ulrich bei Steyr zu einem Paragleiterunfall. Beim ersten Flug des 25-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land an diesem Tag war noch alles in Ordnung ...

Der Pilot stieg auf eine Seehöhe von rund 700 Metern auf, startete Richtung Norden und landete im Garten seines Nachbarn. Ob der guten Windbedingungen stieg der Mann ein weiteres Mal auf. Nach dem geglückten Start verlor er jedoch plötzlich rasant an Höhe und schlug auf dem Wiesenboden auf.

Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Kleinraming barg den Verunfallten aus dem unwegsamen Gelände. Im Nachgang konnten die Florianis noch den Gleitschirm aus dem Baum befreien und der Familie, die an der Unfallstelle war, ihre Unterstützung anbieten.

Die FF Kleinraming mit drei Fahrzeugen und 27 Mann in Einsatz.

Fotos © FF Kleinraming