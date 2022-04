Newsblog

Betrüger­isches Brüder­paar aus­ge­forscht

STEYR. Nach umfangreichen Ermittlungen, konnten zwei Brüder im Alter von 24 und 26 Jahren als jene Täter ausgeforscht werden, die in einem Geschäft in Steyr in mehreren Angriffen Betrugshandlungen setzten. Sie klebten auf hochpreisige Waren Preisetiketten von billigeren Waren ...

und täuschten dadurch das Kassenpersonal. Es entstand ein Schaden in der Höhe von bislang 1843 Euro. Die Ware wurde folglich von den Beschuldigten auf einem Onlineportal unter Aliasnamen zu einem weitaus höheren Preis angeboten.

Bei der durchgeführten freiwilligen Nachschau konnten von den Tathandlungen aus dem Jahr 2022 noch acht Artikel, darunter Jacken, Hosen und ein Rucksack, sichergestellt werden. Die Beschuldigten legten ein umfassendes Geständnis ab. Als Motiv führten sie an, dass sie Markenwaren noch billiger für den Eigenbedarf erwerben wollten.

Zweitranging war der Verkauf über das Onlineportal. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft werden erstattet.