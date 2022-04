Newsblog

Erfolg­reiche Fahndung: Beschul­digter ver­steckte sich im Schrank

STEYR. Anfang April ersuchte das Stadtpolizeikommando Steyr das Landeskriminalamt OÖ die Fahndungslage gegen einen 26-Jährigen zu übernehmen. Seitens des LKA OÖ wurden sofort Zielfahndungsmaßnahmen eingeleitet. Gegen den einschlägig wegen Drogen- und Gewaltdelikten vorbestraften Mann bestehen zwei Vorführungsbefehle des LG Steyr ...

Der 26-Jährige verbüßte schon aufgrund einer Verurteilung wegen schwerer Nötigung eine mehrmonatige Haftstrafe in der Justizanstalt Linz. Nachdem er von den Verurteilungen bzw. Vorführungsbefehlen in Kenntnis gesetzt worden war, tauchte er unter, um sich der Strafvollziehung zu entziehen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort des 26-Jährigen eruiert werden. Am 19. April wurde er in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Steyr festgestellt und festgenommen. Er versuchte sich der Verhaftung zu entziehen, indem er sich in einem Schrank versteckt hatte.

Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung und Verständigung des zuständigen Richters des Landesgerichts Steyr wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Linz eingeliefert.