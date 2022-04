Newsblog

Brände in Bad Hall hielten Feuerwehren auf Trab

STEYR-LAND. Am Donnerstagabend (21. April) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Hall zu einem Brand im Gewerbegebiet gerufen, da eine Vakuumpumpe in Brand geraten war. Am Freitag (22. April) mussten die Florianis erneut ausrücken, weil eine Heizungsanlage brannte ...

Am Donnerstagabend (21. April) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Hall mit dem Einsatzstichwort "Brand Gewerbe/Industrieb - Rauchentwicklung im Keller" zu einem Bad Haller Industriebetrieb gerufen.

Der Defekt an einer Vakuumpumpe führte zu Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes. Mitarbeiter, die dies bemerkten, setzten bereits erste Löschmaßnahmen und alarmierten die Feuerwehr. Ein Atemschutztrupp löschte mit einem CO2-Löscher letzte Glutnester ab. Anschließend wurde das Gebäude rauchfrei gemacht. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde.

Heizungsanlage brannte

Am Freitag, 22. April um 10:19 Uhr, wurden die Freiwillige Feuerwehrn Bad Hall und Rohr im Kremstal zu einem Heizungsbrand in einem landwirtschaftlichen Objekt im Gemeindegebiet von Bad Hall alarmiert.

Bei der Lageerkundung durch den Einsatzleiter, wurde ein Brand im Bereich der Heizungsanlage festgestellt. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz konnte der Brandort lokalisiert und gelöscht werden. Ein Traktor, der sich in der an den Brandort angrenzenden Garage befand, wurde mit Atemschutz ins Freie gebracht. Nach gut einer Stunde konnten die beiden Feuerwehren wieder einrücken. Neben den Feuerwehren waren - wie bei Brandeinsätzen üblich - das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort.