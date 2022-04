Newsblog

Neues aus dem Stadtsenat im April

STEYR. Förderung für Wirtschaftsverein geplant | Beitrag für Regionalverkehr | 5200 Euro für Sprach-Sommercamp | Barrierefrei: Standesamt und Volksschule Gleink | Kindergarten Resthof: neues Flachdach | Sanierung und Brandschutz in Steyrer Schulen | Elektro-Kleintransporter für Kommunalbetriebe ...

Beitrag für Regionalverkehr

Die Stadt Steyr soll 221.920 Euro als Beitrag zum laufenden Betrieb des öffentlichen Personen-Nahverkehrs und Regionalverkehrs bezahlen. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Seit 1. Jänner 2015 ist ein dementsprechendes Landesgesetz in Kraft, es regelt die Höhe der Beiträge aller Kommunen zu den Kosten für Verkehrsdienste.

Förderung für Wirtschaftsverein geplant

Die Stadt plant, den Wirtschaftsverein „Steyr lebt“ im Jahr 2022 mit 50.000 Euro zu fördern. Diese Summe soll für die Weiterführung der Projekte „Steyrer Shopping Card“, „Startplatz Steyr“ und „Steyrer Meisterhändler“ verwendet werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben.

5200 Euro für Sprach-Sommercamp

Der Stadtsenat gibt 5200 Euro für ein Sprach-Sommercamp frei. Die Volkshochschule (VHS) Oberösterreich bietet in den Kommunen des Landes schon seit Jahren Sprachförderkurse für Kinder im Pflichtschulalter (6 bis 14 Jahre) an und wird auch heuer das Sommercamp im Auftrag der Stadt durchführen. Die Stadt Steyr hat im Jahr 2018 erstmals über die VHS ein Sprachcamp angeboten. Die Rückmeldungen waren bisher durchwegs positiv, die Kurse sehr gut gebucht. Das Sprach-Sommercamp 2022 wird voraussichtlich von 16. bis 27. August stattfinden.

Barrierefrei: Standesamt und Volksschule Gleink

Im Steyrer Standesamt im Schloss Lamberg wird ein barrierefreies WC eingebaut. Der Stadtsenat gibt dafür 25.000 Euro frei. Auch in der Volksschule Gleink wird eine barrierefreie Toilette-Anlage errichtet. Dafür gibt der Stadtsenat 39.300 Euro frei. Für die Volksschule Gleink ist auch ein barrierefreier Zugang geplant, der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür 65.300 Euro freizugeben.

Volksschule Resthof: Auffang-Netze werden erneuert

In der Volksschule Resthof werden die Auffang-Netze für Personen erneuert. Der Stadtsenat gibt dafür 14.300 Euro frei. Auffang-Netze im Außenbereich aus dem Kunststoff Polypropylen müssen alle zehn Jahre erneuert werden.

Kindergarten Resthof: neues Flachdach

Die Stadt plant, das Flachdach des Kindergartens Resthof zu erneuern. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür 117.500 Euro freizugeben. Das noch bestehende Flachdach ist bereits sehr reparaturanfällig.

Sanierung und Brandschutz in Steyrer Schulen

Die Stadt Steyr plant, in Steyrer Schulen Sanierungen und Maßnahmen für Brandschutz umzusetzen. Saniert werden soll der Turnsaal der Mittelschule und Sportmittelschule Tabor um 493.000 Euro, in der Mittelschule und Sportmittelschule Tabor sowie in der der Volksschule und Mittelschule Ennsleite soll der Brandschutz ausgebaut werden. Dafür sind 350.000 Euro (Tabor) und 417.800 Euro (Ennsleite) vorgesehen. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, die genannten Summen freizugeben.

Kindergarten Stelzhamerstraße: Sanierung der Gruppenräume

Im Kindergarten Stelzhamerstraße sollen die Gruppenräume saniert werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür 74.700 Euro freizugeben.

Subvention für Hilfswerk

Das Oberösterreichische Hilfswerk soll von der Stadt Steyr für den Betrieb des Tagespflegezentrums Ennsleite heuer mit 84.040 Euro unterstützt werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Das Hilfswerk-Team betreut im Gebäude des Alten- und Pflegeheims Ennsleite ältere Menschen tagsüber.

Unterstützung für Tageszentrum Lichtblick

Für den Betrieb des Tageszentrums „Lichtblick“ soll die Organisation Volkshilfe Steyr von der Stadt Steyr im heurigen Jahr eine Förderung in Höhe von 91.300 Euro bekommen. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Im Tageszentrum Lichtblick werden hauptsächlich ältere Menschen betreut, die an Demenz-Erkrankungen leiden. Durch die Arbeit des Lichtblick-Teams werden auch die Angehörigen dieser Patienten entlastet. Das Tageszentrum ist im Alten- und Pflegeheim Münichholz untergebracht.

Neuer Kanal für Brunnen auf Promenade

Der Kanal, der zur Entleerung des Springbrunnens auf der Handel-Mazzetti-Promenade dient, wird neu gebaut. Der Stadtsenat gibt dafür 16.266 Euro frei. Der bisher benutzte Kanal ist beschädigt und zu klein. Bei Starkregen wird deshalb das Wasser in einem nahegelegenen Schacht gestaut, es bilden sich riesige Pfützen auf der Straße.

Elektro-Kleintransporter für Kommunalbetriebe

Die Kommunalbetriebe Steyr (KBS) bekommen einen neuen Kleintransporter mit Elektro- Antrieb. Der Stadtsenat gibt dafür 52.500 Euro frei. Das bisher verwendete Fahrzeug (Baujahr 2011) wird mit Diesel angetrieben und verursacht bereits hohe Reparaturkosten.