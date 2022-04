Newsblog

Beziehungs­gespräch eskalierte: 19-Jähriger fuhr mit Pkw in Steinmauer

STEYR/LINZ-LAND. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach, begab sich am 22. April gegen 20 Uhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Linz-Land mit einem Freund zur Straßenbahnhaltestelle Gaumberg, um sich dort mit seiner 14-jährigen Freundin aus Steyr aufgrund eines vorangegangenen Streites auszusprechen ...

Die 14-Jährige kam in Begleitung eines 19-jährigen Burschen aus dem Bezirk Amstetten und einer 16-Jährigen aus Steyr. Während dem Gespräch kamen plötzlich fünf unbekannte Personen mit der Straßenbahn dort an und gingen unmittelbar in Richtung des 19-Jährigen. Dieser dürfte einen Angriff befürchtet haben und flüchtete zu seinem Pkw, der neben der Straßenbahnhaltestelle abgestellt war. Der 16-Jährige gab gegenüber seiner Freundin an, "dies jetzt tun zu müssen" und lief ebenfalls zum Pkw. Gemeinsam mit den weiteren Burschen versuchte der 16-Jährigen den 19-Jährigen aus dem Pkw herauszuziehen.

Der Lenker versuchte dabei die Tür zu schließen und seinen Pkw in Bewegung zu setzen, doch der 16-Jährige setzte sich auf ihn, um ihn davon abzuhalten. Währenddessen befanden sich die weiteren Täter außerhalb des Pkw und traten auf das Fahrzeug ein. Der 19-Jährige setzte sein Fahrzeug in Bewegung, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug, da der 16-Jährige nach wie vor auf ihm saß. Der Pkw kollidierte in der Folge mit einer angrenzenden Steinmauer und wurde stark beschädigt.

Daraufhin ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Der 16-Jährige konnte gestellt werden, zeigte sich bei seiner Einvernahme jedoch nicht geständig. Grund für die Auseinandersetzung war laut dem 16-Jährigen, dass der 19-Jährige bei der Mutter seiner 14-jährigen Freundin in der Vergangenheit schlecht über ihn geredet hätte. Durch die Tat verletzte sich der 19-Jährige und begab sich in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen nach den Mittätern laufen.