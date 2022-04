Newsblog

Pop-Up Aid Club spende­te über 5900 Eu­ro an Frauen­haus Steyr

STEYR. In der Veranstaltungssaison 2021 konnte der mildtätige Verein Pop-Up Aid Club insgesamt über 5900 Euro an freiwilligen Spenden für das Frauenhaus Steyr sammeln ...

Am 17. April wurde beim Season Opening im Glück Auf - Café/Bar beim Museum Arbeitswelt Steyr der Spendenbetrag an Gabriele Sillipp, Geschäftsführerin des Frauenhauses Steyr, überreicht. „Das Geld wird für Frauen und Kinder verwendet, die familiäre Gewalt erleben sowie Schutz und Sicherheit brauchen,“ so Sillipp.

Foto: Peter Röck