First Love Ambu­lanzen zur Unter­stützung von Jugend­lichen

STEYR/KIRCHDORF. Zum ersten Mal verliebt sein ist etwas ganz Besonderes. Schweißausbrüche beim Gedanken an den „einen“ Menschen gehören ebenso dazu, wie viele Fragen zu Liebe, Sexualität oder Verhütung. Die Teams der First Love Ambulanzen des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums in Kirchdorf und Steyr stehen Jugendlichen dabei gerne empathisch, kompetent und kostenlos unterstützend zur Seite ...

Erwachsen werden ist eine spannende Zeit. Man trifft sich mit Gleichaltrigen auf Kaffee, ein Eis oder im Kino, feiert Partys und bei manchen tanzen dann zum ersten Mal auch die Schmetterlinge im Bauch Samba. Viele TeenagerInnen sammeln jetzt, nach der Corona-Zeit mit zum Teil häufiger Isolation und weniger persönlichen Kontakten, erstmalig Erfahrungen rund um die Liebe – inklusive der Entdeckung des eigenen Körpers und dem des Schwarms unter sexuellem Aspekt.

Verliebtsein – toll und manchmal kompliziert zugleich

Hinzu gesellen sich natürlich auch Neugier und Wissensdurst. Aber mit wem soll man drüber reden? Mit den Eltern ist es meist zu peinlich und die besten FreundInnen wissen oft auch nicht mehr als man selbst. Eine wertvolle Alternative, um Antworten auf Fragen zu bekommen, sind hingegen die First Love Ambulanzen des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums in Kirchdorf und in Steyr, die zu den Abteilungen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gehören. Dort bieten junge (Frauen)ÄrztInnen kostenlos und unkompliziert Beratung auf Augenhöhe – ganz ohne „blöde“ Fragen. „Bei uns haben Jugendliche, die Möglichkeit, sich im geschützten Rahmen zwanglos und anonym über alles rund um Liebe und Sexualität zu informieren. Dazu gehören insbesondere auch die Themen Verhütung, ungewollte Schwangerschaft oder sexuell übertragbare Erkrankungen. Also, traut euch!“, ermutigt Ass.-Dr.in Lisa Ehart zu einem Besuch in die First-Love-Ambulanz im PEK Kirchdorf.

Auch im PEK Steyr können Teenies gerne in der First Love Ambulanz bei Ass.-Dr.in Christina Schaller und ihren drei Kolleginnen vorbeischauen. „Wir sehen gerade bei sehr jungen Mädchen und Burschen einen Aufklärungs- und Beratungsbedarf, da die Geschlechtsreife immer früher einsetzt. Jugendliche haben häufig nur Halbwissen und nehmen aber, motiviert durch viele Informationen in den Medien und eine Beziehungssehnsucht, entsprechend früh sexuelle Kontakte auf“, erklärt die Steyrer Expertin.

Am besten noch heute Kontakt aufnehmen – per QR-Code geht ́s ganz einfach!

First Love Ambulanz PEK Kirchdorf:



First Love Ambulanz Steyr:

"First Love Ambulanz – wir sind gerne für dich da!

Erfahre bei uns mehr über die körperlichen Veränderungen, wenn du zur Frau/zum Mann wirst.

Wir informieren dich über die besten Verhütungsmethoden und wie du dich vor Geschlechtskrankheiten schützen kannst.

Lass dich bei uns gerne zum ersten Mal gynäkologisch untersuchen – kostenlos, anonym und ohne e-Card.

Wir verschreiben auch Verhütungsmittel oder machen bei Bedarf einen Schwangerschaftstest."