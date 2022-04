Newsblog

Ab­gestürzter Para­gleiter von Höhen­rettern aus Bäumen be­freit

TERNBERG. Die Höhenretter der Feuerwehr Ternberg und die Bergrettung Losenstein haben am Freitagnachmittag, 29. April in Ternberg einen Paragleiter aus den Bäumen geholt. Der 22-jähriger Paragleiter aus Linz startete gegen 13:45 Uhr bei guten Verhältnissen mit seinem Gleitschirm vom Startplatz Brandkogel in Ternberg Richtung Osten ...

Kurz nach dem Start geriet der Gleitschirmpilot in Schwierigkeiten (Verlust Steuerdruck), geriet ins Trudeln, stürzte trotz gezogenem Rettungsschirm ab und blieb bei einem dortigen Waldstück in den Bäumen hängen. Der Paragleiter sicherte sich an einem Baum und verständigte die Rettungskräfte.

Anschließend konnte er von den Feuerwehr Höhenrettern des Stützpunktes Ternberg unverletzt gerettet werden. Nach gut 2,5 Stunden war der Einsatz für die FF Schweinsegg Zehetner, FF Ternberg und der Bergrettung Losenstein beendet.

Foto: FF Schweinsegg-Zehetner