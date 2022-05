Newsblog

Freibad-Saison startet am 14. Mai

STEYR. Das städtische Freibad an der Haratzmüllerstraße, wird am 14. Mai 2022 für den Sommerbetrieb geöffnet. Gleichzeitig wird das Hallenbad geschlossen, die Sauna bleibt in Betrieb. Bei Schlechtwetter beginnt die Freibadsaison erst am ...

16. Mai, das Hallenbad wird in diesem Fall am 14. oder auch noch am 15. Mai offen gehalten.