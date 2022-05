Newsblog

Schüler­Innen initi­ierten Aktion zur Stamm­zellen­typ­isierung

STEYR. Eine schulübergreifende Stammzellentypisierung: das war das Ziel der Schülervertretungen der HAK, HLW, SOB und des BG Steyr. Die Idee kam von HAK Schulsprecher-Stellvertreter Raphael Loibl, dessen Klassenkollegin Theresa Buchberger ihn erstmals darauf aufmerksam machte ...

Inspiriert von der HTL Steyr, wo vor kurzem ebenfalls eine Stammzellentypisierung für Leukämiekranke durchgeführt wurde, machten sich die engagierten Schüler*innen an die Planung. Der Verein „Geben für Leben“ stand ihnen dabei zur Seite und sorgte unter anderem für die Bereitstellung der Typisierungssets. Knapp einen Monat später, am 22. April war es dann so weit. 30 Freiwillige aus HAK, HLW und SOB versammelten sich im gemeinsamen Turnsaal und unterstützen das Team tatkräftig in der Durchführung des Projekts. „Die gute Zusammenarbeit der vier Schulen hat mich besonders gefreut“, sagt HLW Schulsprecherin Lisa Redtenbacher. „Die Schüler*innen konnten neue Kontakte knüpfen und gleichzeitig potenzielle Leben retten“, so die 18-jährige.

Nicht nur Schüler*innen ab 17 Jahren, sondern auch Lehrkräfte unter 45 und ein paar externe Personen nahmen an der Aktion teil. "Das Feedback war enorm gut", sagt Loibl, "wir wollten mit dieser Aktion auch wachrütteln, dass es nicht allen so gut geht wie uns." Insgesamt kamen 264 Typisierungen zu Stande - eine Zahl, die für sich spricht.

Typisieren kann man sich übrigens auch ganz einfach und schmerzfrei von zuhause aus. Ein solches Set für einen Wangenabstrich lässt sich jederzeit beim Verein „Geben für Leben“ auf der Homepage www.gebenfuerleben.at bestellen. Voraussetzungen für die Stammzellentypisierung sind ein Alter zwischen 17 und 45 Jahren, körperliche Gesundheit und ein Körpergewicht von mindestens 50 Kilogramm.