Feuer­wehr­fest in Brunn­hof mit Kuppel-Cup

HAIDERSHOFEN. Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Brunnhof laden von 14. bis 15. Mai zum Feuerwehrfest nach Brunnhof. Zu den Programm-Highlights zählen der 1. Kuppel-Cup am Samstag und der Frühschoppen mit Feldmesse am Sonntag ...

Am Samstag, den 14.Mai ab 16:30 beginnt der 1. Kuppel-Cup in Brunnhof und zeitgleich der Festbetrieb. Am Sonntag, 15. Mai beginnt um 09:30 Feldmesse, anschließend folgt der traditionelle Frühschoppen.

"Die Freiwillige Feuerwehr Brunnhof freut sich auf zahlreichen Besuch!"

Foto: FF Brunnhof