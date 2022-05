Newsblog

Lösch­züge der FF Steyr erfolg­reich bei Atem­schutz-Leistungs­prüfung

STEYR. Am 30. April absolvierten Atemschutztrupps aller 5 Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren Steyr die Atemschutz-Leistungsprüfung der Stufen I, II und III im Feuerwehrhaus des Technischen Zug FF Steyr. Insgesamt traten neun Trupps am Samstag zur Prüfung an, wovon sieben die Prüfung erfolgreich absolvierten ...

Bei der Atemschutzleistungsprüfung werden sowohl praktisches als auch theoretisches Wissen der Teilnehmer überprüft.

Die Prüfung der Stufe I und II besteht aus vier Stationen:

Station 1: Schriftliche Prüfung

Aus dem vorliegenden Fragenkatalog hat jede Bewerberin / jeder Bewerber eigenständig 30 Fragen zu beantworten.

Station 2: Geräteaufnahme

Dazu zählt die Vorbereitung der Geräte, die Einsatzkurzprüfung und das richtige Aufnehmen der Schutzausrüstung sowie des Atemschutzgerätes selbst.

Station 3: Praktische Einsatzübung

In dieser Station wird die einsatzmäßige Belastung mit Atemschutz simuliert. Wichtig ist hierbei ist vor allem die Eigenkontrolle, der gemeinsame und richtige Vor- und Rückmarsch, die Rückmeldung und das ordnungsgemäße ablegen der Geräte.

Station 4: Pflege und Wartung der Atemschutzgeräte

Hier gilt es, die Atemluftflaschen zu wechseln und die Hochdruckdichtprüfung durchzuführen. Zusätzlich müssen den Bewertern Erklärungen zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft des Atemschutzgerätes gegeben werden. Gerade beim Atemschutz ist die richtige Pflege und Wartung wichtig, schließlich hängt im Einsatzfall das eigene Leben vom Gerät ab. Abschließend folgt die Berechnung der tatsächlichen Luftverbrauchsberechnung.

Bei der Prüfung der Stufe III (Gold) wird zusätzlich bei der Station Geräteüberprüfung die Ausrüstung (Pressluftatmer, Vollmaske und Lungenautomat), durch die Teilnehmer mit Hilfe von Prüfgeräten auf die Funktionalität überprüft. Der Trupp hat die Atemschutzleistungsprüfung nur dann erfolgreich abgelegt, wenn jedes Trupp Mitglied bei jeder Station die Mindestpunkteanzahl erreicht hat.

Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Gerhard Praxmarer und Bezirksatemschutzwart HAW Michael Lakner übergaben bei der jeweiligen Schlussveranstaltung am Ende eines Durchgang, das begehrte Leistungsabzeichen. "Ein besonderer Dank ergeht an den Technischen Zug und dem Bewerter Team, für die optimale Vorbereitung, Abhaltung und faire Bewertung der Leistungsprüfung. Die Freiwillige Feuerwehr Steyr und der Leiter der Leistungsprüfung, HAW Michael Lakner mitsamt seinem Bewerter Team gratuliert allen Teilnehmer*innen zur bestandenen Leistungsprüfung!"

Das Atemschutzleistungsabzeichen Stufe III (Gold) erreichten:

Staudinger Michelle, Grillnberger Lorenzo, Schnaubelt Felix

Das Atemschutzleistungsabzeichen Stufe II (Silber) erreichten:

Mocnic Alexander, Steindler Patrick, Ecker Lukas.

Das Atemschutzleistungsabzeichen Stufe I (Bronze) erreichten:

Trupp 1: Staudinger Rainer, Neuhold Katrin, Pracher Rene

Trupp 2: Hiesmayr Christian, Bauer Michael, Praxmarer Lukas

Trupp 3: Baumgartner Alexander, Nikolai Markus, Nikolai Phillip

Trupp 4: Simmer Gregor Alexander, Lakner Alexander, Röck Peter

Trupp 5: Angermaier Florian, Perkonigg Jan Schamberger Paul

Fotos: FF Steyr