Newsblog

Mut­ter und Sohn en­gagieren sich frei­willig im OÖ Roten Kreuz

STEYR. Sie helfen in der Not, fördern das soziale Denken und stellen Leistungen sicher, die es sonst nicht gäbe. Helga und Johannes Infanger (Mutter und Sohn) sind zwei von mehr als 22.000 freiwilligen Mitarbeitern im oberösterreichischen Roten Kreuz ...

Die Absolvierung des Zivildienstes in der Rotkreuz Bezirksstelle Steyr Stadt war ausschlaggebend, dass Johannes Infanger nun seit 2009 beim Roten Kreuz für die Bezirksstelle Steyr-Stadt tätig ist. Seither hilft der gelernte Installateur, der mittlerweile im technischen Innendienst beschäftigt ist, freiwillig im Rettungsdienst aus. Johannes ist zudem auch noch Ersthelfer vor Ort und Mitarbeiter des Katastrophenhilfsdienstes. Auch die Freiwillige Feuerwehr schätzt die freiwillige Tätigkeit von Johannes als aktives Mitglied bei ihnen sehr.

Letztendlich ist auch seine Mutter, Helga Infanger im Jahr 2010 beim Roten Kreuz gelandet. Helga sorgt mit vielen freiwilligen MitarbeiterInnen dafür, dass für Personen, die sich gerade in finanziellen Notlagen befinden drei Mal wöchentlich ein warmes Mittagessen angeboten wird. Mit viel Engagement leitet sie das Rotkreuz Stüberl der Bezirksstelle Steyr-Stadt und stellt einen wesentlichen Beitrag zur Armutsbekämpfung dar. Für die begeisterte Sängerin und Obfrau der Sing-Gemeinschaft Maria Neustift ist Helfen wie für so viele freiwillige MitarbeiterInnen eine Selbstverständlichkeit.

„Wir wollen für Mitmenschen da sein. Unser freiwilliges Engagement macht Sinn, die erlebte Dankbarkeit motiviert und die erlebte Gemeinschaft im Roten Kreuz ist uns wichtig“, sind sich Helga und Johannes einig. Stellvertretend für die Bezirksstelle Steyr-Stadt wünschen die Infangers allen Müttern einen wunderschönen Muttertag. „Auch am Muttertag (8. Mai) sind viele freiwillige Mütter zur Stelle, wenn Mitmenschen Hilfe benötigen“, fügt Bezirksstellenleiter MR. Dr. Urban Schneeweiß noch hinzu. „Hierfür unseren aufrichtigen Dank!"

Neue Aufgabenfelder entstehen - Das Rote Kreuz hat die passende Jacke für jeden

Menschen, die sich freiwillig engagieren, finden Sinn und Spaß in ihrem Leben, sammeln Erfahrungen, schließen neue Freundschaften und fühlen sich als Teil einer sich sorgenden Zivilgesellschaft. Flexiblere Arbeitszeiten, eine höhere Lebenserwartung und der digitale Wandel aber verändern die Strukturen für freiwilliges Engagement. Um allen Anforderungen der Zukunft nachzukommen, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und unser Zusammenleben positiv mitzugestalten, sucht das OÖ Rote Kreuz freiwillige Mitarbeiter.

Sie sind das Herzstück der humanitären Hilfsorganisation und helfen, wenn Menschen Hilfe brauchen. Ohne das tagtägliche Engagement freiwilliger MitarbeiterInnen, würden die Kosten für das Sozialsystem massiv ansteigen. „Egal, ob im Rettungsdienst, im Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, als Mitarbeiter in einem unserer Rotkreuz-Märkte, in der Arbeit mit Jugendlichen oder in den vielen anderen Bereichen. Wir haben die passende Jacke für jeden“, erklärt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter. Mehr dazu unter www.passende-jacke.at oder Tel.: 0732/7644-157